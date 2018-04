Il est de retour ! Blessé au genou en septembre après seulement quelques matches avec sa nouvelle formation, Benjamin Mendy a enfin rejoué. Le latéral gauche de Manchester City est apparu pendant 45 minutes avec les U23 ce vendredi soir.

Lui qui visait un retour lors du derby de Manchester (3-2 en faveur de United le week-end passé) a vu juste car il jouait avec la réserve... contre les U23 de Manchester United. Il a maintenant un mois pour revenir au plus haut niveau et envisager une participation à la Coupe du Monde en juin prochain.

Great to see @benmendy23 back in action ! #mancity pic.twitter.com/4u9wAJna0j

— Man City Academy (@ManCityAcademy) 13 avril 2018