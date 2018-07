À peine sacré champion du Monde avec l’équipe de France, Benjamin Mendy, qui n’a passé que 41 minutes sur le terrain contre le Danemark (0-0, 3e journée), va enchaîner avec Manchester City !

Le latéral gauche, qui revient d’une longue blessure au genou, fait en effet partie de la liste des joueurs convoqués par le manager des Citizens Pep Guardiola pour la tournée aux États-Unis, dans le cadre de l’International Champions Cup, au cours de laquelle les Skyblues affronteront le Borussia Dortmund (20 juillet), Liverpool (25 juillet) et le Bayern Munich (28 juillet). Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, Joe Hart, Claudio Bravo et Leroy Sané seront eux aussi du voyage.

Our US Tour travelling squad in full ! #mancity pic.twitter.com/DjXX9hKHfl

— Manchester City (@ManCity) 17 juillet 2018