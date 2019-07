Pour leur préparation estivale, les joueurs de Manchester City prennent la direction de l’Asie ce week-end. Les Citizens ont alors dévoilé le groupe qui va s’envoler pour Hong Kong. Rodri, le nouveau joueur de la formation anglaise, qui évoluait à l’Atlético de Madrid la saison passée, est bien présent. Mais deux Français manquent à l’appel : Benjamin Mendy et Eliaquim Mangala.

Toujours touché au genou, l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco est encore en rééducation. Concernant le défenseur central de 28 ans, il ne fait plus vraiment partie des plans de son entraîneur Pep Guardiola. En juin dernier, un retour au FC Porto avait d’ailleurs été évoqué pour Mangala.

Find-out who's in the 26 heading to Asia today

#mancity https://t.co/RAwHf7X01S

— Manchester City (@ManCity) July 13, 2019