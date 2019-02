Devenu titulaire indiscutable cette saison à Manchester City (25 matches de Premier League, 5 buts), Bernardo Silva (24 ans) a pris une dimension nouvelle. L’international portugais (33 sélections, 3 réalisations), révélé à l’AS Monaco, se sent comme un poisson dans l’eau à l’Etihad Stadium. Au cours d’un entretien accordé au quotidien sportif lusitanien Record, le gaucher, sous contrat jusqu’en juin 2022, a même laissé entendre qu’il souhaitait prolonger l’aventure avec les Citizens.

« J’aimerais prolonger, je suis bien ici, mais je n’ai pas d’informations à ce sujet. Je ne sais pas si c’est vrai ou pas, c’est mon agent qui s’occupe de ça et pour l’instant, il ne m’a pas appelé. Un intérêt du Real Madrid ? Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas non plus si c’est vrai ou faux, mais je ne suis pas au courant des rumeurs. Je suis concentré sur Manchester City, je suis heureux ici, j’ai encore trois ans de contrat et je peux même prolonger », a-t-il lancé. Le message est passé.