Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Danilo (26 ans) a su convaincre Manchester et Pep Guardiola de miser sur lui en cette première partie de saison (10 apparitions en Premier League, 1 but). Le latéral brésilien, malgré les rumeurs l’envoyant de retour au FC Porto en prêt, a clamé son bonheur d’être en Angleterre au cours d’un entretien accordé à O Globoesporte.

« Le FC Porto est mon club de cœur et sera toujours ma deuxième maison, mais aujourd’hui, un retour là-bas est impossible. Je suis très heureux de faire partie du magnifique projet de Manchester City, je suis totalement concentré pour aider le club à remporter des titres importants cette saison. Disputer la Premier League et travailler sous les ordres de Pep Guardiola me donne envie de rester longtemps dans ce club, en prenant du plaisir et en continuant à progresser », a confié l’international auriverde (16 sélections).