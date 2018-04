Depuis que Pep Guardiola est arrivé à Manchester City en 2016, les Skyblues sont métamorphosés. Son travail de longue haleine a porté ses fruits cette saison, avec un titre de champion d’Angleterre obtenu avec la manière. Mais à un an de la fin de son contrat, les dirigeants des Citizens tremblent. Si les voyants semblent être aux verts pour une prolongation du tacticien espagnol, rien n’est jamais sûr dans le football.

Dans des propos relayés par le Sun, Kevin De Bruyne a milité pour voir son entraîneur rester. « Ce qu’on veut faire maintenant, c’est de continuer à jouer de la même manière que cette saison et devenir encore plus fort. Le manager a une grande responsabilité et heureusement c’est peut-être le premier trophée d’une longue série à City. Tout le monde sait que c’est l’un des meilleurs entraîneur au monde ». Pep Guardiola appréciera.