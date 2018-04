Qui succédera à N’Golo Kanté au titre de Premier League Player of the Season ? Cette saison, trois joueurs sortent du lot outre-Manche. On pense notamment à l’ailier droit de Liverpool Mohamed Salah qui affiche des temps de passage impressionnant (29 buts en 31 matchs). L’attaquant de Tottenham Harry Kane sera également certainement bien placé malgré une blessure qui l’a stoppé dans son élan (24 buts en 30 matchs).

Le dernier favori sera certainement le milieu de Manchester City, Kevin de Bruyne, meilleur passeur de Premier League avec 15 offrandes à son actif. En tous les cas, le principal intéressé pense avoir ses chances. « Si je l’obtiens, ce sera bien pour l’équipe et pour moi. Je pense le mériter, car j’ai été très régulier. Je suis très content de moi, de comment je joue. Je ne pensais pas être aussi bon pour être honnête », a-t-il déclaré dans le Times.