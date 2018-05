Déjà champion d’Angleterre avec Manchester City cette saison, Ederson s’est offert un record du monde à l’entrainement. Réputé pour la qualité de son jeu au pied, le gardien a réalisé le dégagement le plus lointain de la planète.

Depuis sa ligne des 6 mètres, il a réussi à envoyer la gonfle à 75,35 m, battant le précédent record de 35 centimètres. Le Brésilien a réalisé cette prouesse lors de son 3e essai en présence des juges du fameux Guinness Book.

.@edersonmoraes93 attempts the World's Longest Football Kick to make the @GWR ! #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT

— Manchester City (@ManCity) 11 mai 2018