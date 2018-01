Sorti en pleurs à la 22e minute de la rencontre de Premier League disputée avec Manchester City le 31 décembre dernier face à Crystal Palace, après un grand écart incontrôlé sur la pelouse de Selhurst Park, Gabriel Jesus avait inquiété le staff des Citizens. Le ligament du genou était touché.

Aujourd’hui, Pep Guardiola a donné des nouvelles de l’attaquant brésilien, précisant que ce dernier ce trouvait hier à Barcelone, pour y rencontré le Docteur Cugat, chirurgien reconnu dans le milieu du sport. Le technicien des Citizens envisage un retour de la doublure de Sergio Agüero d’ici deux à trois semaines, avec en point de mire le huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Bâle programmée le 13 février.

#PEP : @gabrieljesus33 was in Barcelona yesterday with Dr Cugat. I think he could be ready in two or three weeks for Basel in the Champions League. #mancity

— Manchester City (@ManCity) 12 janvier 2018