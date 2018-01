Le transfert a enflammé la toile depuis hier. Manchester City voulait Riyad Mahrez et la réciproque était vraie. Mais finalement l’attaquant algérien de Leicester ne viendra pas à Manchester City.

C’est Pep Guardiola qui l’a confirmé en conférence de presse après la large victoire des siens 3-0 face à WBA. « Mahrez est un joueur de Leicester. Je n’ai pas envie d’en dire plus. La fenêtre de transfert est terminée donc les joueurs qui sont ici vont terminer la saison. » La déception doit être grande chez l’international algérien qui va donc passer au moins six mois de plus chez les Foxes.