Le mercato est terminé et pourtant on parle toujours d’Alexis Sanchez en Angleterre. En conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a expliqué pourquoi Manchester City n’a pas acheté l’ailier gauche d’Arsenal. Les dirigeants des Citizens n’étaient pas loin de boucler le transfert pour 76 millions d’euros, mais du côté des Gunners, on refusait catégoriquement de vendre la star chilienne en échange de cash.

C’est pourquoi l’idée d’échanger Alexis Sanchez contre du cash plus Raheem Sterling était montée à l’esprit de la direction d’Arsenal. Un troc qui n’a pas du tout plu à l’entraîneur de Manchester City. « Dans les derniers jours (du mercato), Arsenal voulait faire un échange avec nous. J’ai dit : zéro chance, même pas un 1% de chance, car je crois en Raheem. Bien sûr, nous étions intéressés par lui (Sanchez), mais Arsenal a décidé de ne pas le vendre. Je lui souhaite le meilleur. Nous verrons dans le futur. Maintenant, je ne suis pas concerné, je le suis quand le mercato est actif », a précisé Guardiola.