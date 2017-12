Le Manchester City de Pep Guardiola ne s’arrête plus. Après ce 16e succès de suite en championnat obtenu aujourd’hui face à Tottenham (4-1), les Citizens ont battu le record de victoires. L’entraineur espagnol n’a pas caché sa joie en conférence de presse et il a tenu à remercier ses dirigeants de lui avoir offert une équipe imbattable jusque-là. Au classement, City possède provisoirement 14 points d’avance sur son voisin de United qui joue demain face à West Brom.

« Il y avait de la qualité en face mais nous avons fait le nécessaire pour battre l’une des meilleures équipes du Championnat. Avec un joueur comme Kevin de Bruyne, si bon avec le ballon, si généreux dans les courses, c’est plus facile pour l’entraîneur et pour le club. (à propos du record) Depuis le mois d’août, ce n’est que du bonheur et ce qui me plaît le plus au fond c’est le jeu de l’équipe quand elle n’a pas le ballon. Merci au club qui me permet d’avoir des joueurs fantastiques comme ceux-là à ma disposition. Nous sommes sur une très belle série, mais dans trois jours, il y a un autre match (mardi prochain en League Cup face à Leicester, ndlr). »