Sergio Agüero a encore marqué ce weekend avec Manchester City contre Bournemouth. Un doublé et une passe décisive pour le Kun. Si le buteur des Sky Blues serait mécontent de son temps de jeu et pourrait aller voir ailleurs, son entraineur Pep Guardiola l’a plus qu’encensé ce samedi après la victoire, en conférence de presse :

« C’est un joueur exceptionnel, une légende, et je suis tellement heureux lorsqu’il joue bien et marque des buts. Je sais que les joueurs qui ne jouent pas normalement sont contrariés, mais toute l’équipe mérite de jouer. » Agüero a inscrit ses 100e et 101e buts à l’Etihad Stadium, son 11 et 12e en championnat cette saison.