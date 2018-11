Victime d’une lésion du ligament latéral du genou droit en août, Kevin De Bruyne avait pris de l’avance sur sa convalescence et était revenu en avance sur les terrains. Mais au début du mois, le Belge a fait une rechute et s’est blessé au ligament du genou gauche cette fois-ci. Mais il semblerait que le Citizen soit parti pour de nouveau revenir avant la date donnée.

Alors que le temps de convalescence aurait dû être de cinq à six semaines, il se remet plus vite qu’initialement prévu et sa rééducation se passe à merveille, rapporte le Guardian. Le Diable Rouge (68 sélections, 15 buts) devrait donc bientôt retrouver les pelouses de Premier League. Mais il devra faire attention à ne pas se blesser à nouveau, lui qui n’a joué que 5 matches cette saison, toutes compétitions confondues (1 passe décisive).