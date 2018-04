Après 211 jours d’absences, Benjamin Mendy a refoulé les pelouses lors de la victoire écrasante de Manchester City face à Swansea (5-0). Une véritable bouffée d’oxygène pour le latéral gauche qui ambitionne désormais de revenir à son meilleur niveau pour espérer intégrer le groupe des Bleus pour la Coupe du Monde.

En tous les cas, le principal intéressé y croit dur comme fer, et il a tenu à délivrer un petit message à son sélectionneur Didier Deschamps. « Je suis apte et sélectionnable. Après, c’est au sélectionneur de faire ses choix. On a le temps, il reste encore quelques semaines, et je travaillerais au maximum pour faire de bonnes performances », a-t-il lancé au micro de SFR Sport. C’est dit !