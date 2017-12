Certes, en 2012, Manchester United n’avait « que » 8 points d’avance sur City avant que les Sky Blues ne finissent par leur rafler le titre à la dernière seconde du championnat. Mais c’est l’exemple que brandit Vincent Kompany pour justifier que rien n’est joué cette saison, alors que City possède 12 points de plus que son rival.

« Je me souviens de 2012. Nous avions huit points de retard, à six journées de la fin. C’est pourquoi je serais toujours le premier à le dire haut et fort : le titre n’est pas encore joué. Personne n’a le droit de se relâcher. Le coach Guardiola nous l’a rappelé plusieurs fois. Nous ne devons pas perdre ce sentiment que le titre n’est pas joué. Si nous le perdons, nous nous laisserons aller. Cela peut arriver très vite » a argumenté le défenseur central belge de 31 ans pour The Telegraph.