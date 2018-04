Sacré champion d’Angleterre pour la cinquième fois de son histoire, Manchester City savoure pleinement son succès. Au terme d’une saison exceptionnelle, les Sky Blues n’ont jamais baissé le pied pour s’imposer. Jeudi, Pep Guardiola a réuni les joueurs ainsi que les membres du personnel du club avant de se livrer à un discours comme le rapporte le Daily Mail. Poignant, il laissait beaucoup d’émotion du côté de l’assemblée.

« Ok les gars, nous ne pouvions pas célébrer ensemble quand nous étions champions parce que nous étions à la maison. Alors peut-être que c’est le discours le plus simple que je puisse faire, mais en même temps c’est le plus difficile. Bravo parce que nous sommes champions, nous sommes les meilleurs en Angleterre. [...] Vous créez quelque chose d’unique : dans le vestiaire, avec votre mentalité et votre amitié, il est impossible de réaliser ce que nous réalisons si vous n’êtes pas de bons humains, pas de bonnes personnes. En fin de compte, ce que nous avons fait, c’est d’être meilleur que 19 équipes, rien d’autre, c’est tout, rien d’autre. » Il a ensuite tenu à féliciter le personnel et les joueurs en mettant tout le monde au même niveau d’importance dans ce succès.