Et si l’on voyait Sergio Agüero (31 ans) s’associer à David Beckham ? C’est ce que rapporte The Sun. La nouvelle franchise américaine fondée et présidée par l’ex-international anglais s’est montrée intéressée pour recruter le buteur des Citizens. D’après le quotidien britannique, l’Argentin n’est pas contre une expérience aux États-Unis et les dirigeants de l’Inter Miami voudraient lui offrir cette opportunité.

Ces derniers ont d’ailleurs établi plusieurs contacts avec les représentants du joueur ces derniers mois. Lié à City jusqu’en juin 2021, Sergio Agüero joue actuellement sa 9e saison sous le maillot des Skyblues, avec qui il a inscrit 252 en 361 matches toutes compétitions confondues. Avec 180 réalisations en Premier League, il est devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire du championnat. Record que détenait Thierry Henry (175 buts).