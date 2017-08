Samir Nasri n’est officiellement plus un joueur de Manchester City.L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est engagé pour deux saisons en faveur d’Antalyaspor en Turquie. Le footballeur né en 1987 a utilisé son compte Twitter pour livrer un message d’adieu aux Skyblues.

« Un grand chapitre de ma vie arrive à sa fin. Je veux remercier chaque personne avec laquelle j’ai travaillé durant mon passage à Manchester City. Merci. Merci Manchester City. Un grand merci à tous mes coéquipiers pour ces années sur et en dehors du terrain où nous avons partagé des moments incroyables. Grâce à vous, il y a deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et un Community Shield dans ma vitrine à trophées. Un grand merci aussi pour tout au staff médical et au personnel du club. Enfin, un merci spécial aux fans pour leur soutien incroyable durant ces années. Sans vous, je n’aurais rien pu faire ».

