Déjà considéré comme l’un des meilleurs latéraux droits lorsqu’il évoluait à Tottenham, Kyle Walker a franchi un cap dans sa carrière en rejoignant Manchester City et Pep Guardiola l’été dernier. Sous la houlette du tacticien espagnol, le défenseur anglais (34 sélections) aspire à de folles ambitions.

« Je veux être le meilleur du monde, tout le monde veut être le meilleur du monde et c’est ce que je m’efforce à faire. Avec son savoir, son expérience, il peut m’aider à le devenir. Je pense qu’il m’a fait devenir un joueur plus intelligent, a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Sky Sports. Je pense qu’il m’a appris à lire le jeu, quand aller vers l’avant, quand revenir. Il m’a fait un peu plus penser au jeu, tandis qu’à Tottenham, j’étais un ailier basique. » C’est dit !