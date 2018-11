Alors que le mercato hivernal arrive à grands pas (il ouvre le 1er janvier), beaucoup de clubs commencent à prospecter pour renforcer leurs rangs. C’est le cas de Manchester City, qui s’est récemment notamment positionné pour la pépite néerlandaise de l’Ajax, Frenkie de Jong. Mais à en croire le coach Pep Guardiola, aucune arrivée n’est prévue cet hiver.

Dans des propos rapportés par le Telegraph, le technicien espagnol assure que rien ne bougera du côté de l’Etihad Stadium. « Nous n’allons rien dépenser en janvier. Je suis tellement content de l’équipe et des joueurs reviennent, alors non. Lorsque nous avons formé l’équipe au début de la saison, ce n’était pas pour nous renforcer en janvier à moins que nous ayons des problèmes. Mais j’ai une équipe solide et beaucoup de joueurs ne peuvent pas jouer même si je leur fais confiance. Ils croient que je ne les aime pas, mais ce n’est pas vrai. Je fais beaucoup confiance à tous les joueurs, à tous. C’est une joie d’être avec eux, mais c’est ce que c’est. Quand il y a des blessés, un autre va jouer. S’ils ne peuvent pas jouer, il y a quelques jeunes de l’académie qui vont peut-être nous aider. » Le message est clair.