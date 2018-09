Entraîneur de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola, qui a déclaré vouloir prendre en main une sélection, connaît bien la Premier League, et l’a même remportée la saison dernière en établissant un record de points (100). Habitué au jeu de possession, aux antipodes du football anglais, le technicien espagnol a été critique envers ce championnat et l’a qualifié d’ennuyeux, au micro de la télévision ibérique Movistar.

« C’est vrai qu’il y a le stade, la permissivité des arbitres qui laissent jouer plus. Mais ce qui m’est arrivé plusieurs fois est de me dire : "Quel désastre ces 20 minutes". Le stade se bloque, corners, long ballon, une faute. Après vous revoyez le match, vous vérifiez et vous dites que rien ne s’est passé. Si, ça a été un "wow", un "ah", un corner, une faute, mais il ne s’est rien passé. C’est cette dynamique. C’est le public qui génère et te demande de la tension. Cela prend un peu, mais à la fin ça peut se contrôler. Nous avons inscrit 100 points au cas où vous ne le sauriez pas. La tactique, ce sont les joueurs. »