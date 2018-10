Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps avait fait appel à Mamadou Sakho (28 ans, Crystal Palace) pour pallier l’absence de Samuel Umtiti (24 ans, FC Barcelone), touché au genou. Un mauvais signe pour Aymeric Laporte (24 ans), lui aussi gaucher et candidat aux Bleus depuis plusieurs mois (il a été international Espoirs à 17 reprises). Interrogé en conférence de presse ce lundi, son manager à Manchester City Pep Guardiola a livré son sentiment.

« Tôt ou tard, Aymeric Laporte sera sélectionné avec l’équipe de France, parce qu’il est compliqué de trouver un défenseur central gaucher meilleur que lui dans le Monde », a lancé le technicien catalan des Citizens, sûr de lui. Pour autant, l’Espagnol n’a pas boudé son plaisir de voir le jeune Français, né à Agen, passer la dernière trêve internationale avec lui. « Mais, évidemment, c’est bon pour l’équipe que quelques-uns de nos joueurs ne soient pas convoqués avec leur sélection pour qu’ils puissent se reposer ».

