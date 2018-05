Auteur de la plus belle saison de son histoire, réalisant le doublé Premier League-Carabao Cup, Manchester City vient de prolonger de deux saisons le contrat de Pep Guardiola, qui est désormais lié aux Skyblues jusqu’à la fin de saison 2020-21.Depuis son arrivée à l’aube de la saison 2016/17, Pep Guardiola a remporté 77 de ses 113 matches à City - un taux de victoires de plus de 68% - et les 32 victoires en championnat qu’il est parvenu à enregistrer cette saison, en Premier League, représentent sa plus belle série en une seule campagne, effaçant des tablettes les 31 victoires à la tête du FC Barcelone lors de la saison 2009/10.

Celui qui en est à 23 trophées majeurs en neuf saisons en tant que manager, n’a pas tardé à réagir à cette prolongation. « Je suis tellement heureux et excité. C’est un plaisir de pouvoir travailler ici », a déclaré Guardiola. Avant de poursuivre, avec un discours ambitieux. « J’aime travailler avec nos joueurs tous les jours et nous allons essayer de faire de notre mieux ensemble dans les années à venir. En tant que manager, vous devez vous sentir bien avec les joueurs - et je me sens bien ici. Je vais me concentrer sur le désir de mes joueurs de devenir une meilleure équipe et chaque jour c’est ce que je vais essayer de faire - améliorer notre jeu et faire progresser nos joueurs. Nous avons une jeune équipe avec un âge moyen de 23 ans et nous voulons continuer à avancer et maintenir le niveau que nous avons atteint cette saison, » a conclu le coach espagnol.