Formé à Manchester City, Phil Foden est passé pro il y a deux ans. Mais avec une forte concurrence en défense, le joueur de 19 ans n’a pas un énorme temps de jeu, même s’il a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée. Néanmoins, le natif de Stockport impressionne son entraîneur Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol a en effet fait l’éloge de son joueur en conférence de presse.

« Il a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des meilleurs joueurs. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises lors de conférences de presse, mais peut-être pas juste devant lui, mais Phil est le plus, plus, plus talentueux joueur que j’aie jamais vu dans ma carrière d’entraîneur, a lâché l’ancien coach du Bayern Munich, dans des propos rapportés par BBC Sport, avant de poursuivre. Son seul problème, c’est que parfois son entraîneur ne le met pas dans le onze de départ. J’espère qu’à l’avenir, ça s’améliorera. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10