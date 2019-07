Joueur emblématique de Manchester City, Vincent Kompany (33 ans) a rejoint Anderlecht où il est désormais entraîneur-joueur. Une absence qui pourrait se faire sentir chez les Citizens. Pep Guardiola, l’entraîneur du club, souhaiterait lui trouver un remplaçant avance The Telegraph, cependant, il ne sait pas si le club en a les moyens.

« Nous verrons si nous devons le remplacer, mais oui, nous cherchons des noms. En même temps, nous avons trois arrière-centres qui peuvent jouer ici et deux jeunes joueurs de la deuxième équipe qui peuvent nous aider. Nous verrons si le marché est possible et si le club croit que nous pouvons dépenser cet argent, mais s’il ne le peut pas, nous ne le dépenserons pas », affirme l’Espagnol. Pour rappel, le champion d’Angleterre a déjà dépensé 70 millions d’euros pour le seul Rodri, en provenance de l’Atletico Madrid, sans compter les dépenses liées aux arrivées de Zack Steffen (gardien) et Angeliño (latéral gauche).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10