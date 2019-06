Auteur d’une saison pleine au PSV Eindhoven (34 apparitions, 1 but et 9 passes décisives en Eredivisie), Angeliño (22 ans) a attiré les regards ces derniers mois, du Borussia Dortmund au Paris SG en passant par Naples ou Arsenal.

Selon La Voz de Galicia, c’est à Manchester City, son club formateur, qui disposait d’une clause de rachat, que le latéral gauche espagnol devrait poursuivre sa carrière la saison prochaine. Montant estimé de l’opération : 12 M€.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10