Auteur d’une saison mitigée sous les couleurs de Manchester City (12 buts inscrits toutes compétitions confondues), Riyad Mahrez devrait bel et bien continuer l’aventure avec les Citizens l’année prochaine, lui dont le contrat expire en 2023 à City. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre récemment, dans des propos, relayés par Sky Sports, qui ont fait suite au sacre de Manchester City en championnat : « Ce n’est pas facile de rejoindre une équipe qui est déjà bien installée, avec d’excellents joueurs. Cette équipe a tout fait la saison dernière. Je savais que ce ne serait pas facile lors de ma première année mais je suis très confiant et je ne doute pas de ma qualité. »

« Je savais que lorsque j’aurais ma chance, je la prendrais, a poursuivi Mahrez. J’ai marqué à Brighton (le troisième but lors de la victoire 1-4 dimanche dernier, ndlr) et aidé l’équipe. Je suis très heureux ici. Je ne vais pas aller ailleurs parce que je ne joue pas. Cela fait partie du jeu. Je dois être fort, rester fort. Cela fait partie de ma personnalité, je ne me cache jamais des choses. »