Arrivé à Manchester City en 2011 en provenance de l’Atlético de Madrid, Sergio Agüero est rapidement rentré dans le coeur des supporters citizens. Présent mardi soir lors du huitième de finale d’EFL Cup contre Southampton (3-1), l’attaquant argentin a fait sa 350e apparition sous le maillot mancunien. Un record qu’il a fêté avec un doublé, lui qui en est désormais à 243 réalisations avec le club anglais. L’occasion donc de revenir sur ses années avec les Skyblues. Dans un entretien accordé au site du club, le natif de Buenos Aires n’a pas hésité à employer des grands mots pour revenir sur son expérience mancunienne.

« C’était difficile d’imaginer passer autant de temps avec un seul club quand j’ai commencé... Mais au fil du temps, il est devenu plus clair pour moi et c’était exactement ce que je voulais. (...) Je me sens chez moi dans ce club et dans cette ville. J’ai beaucoup aimé Manchester au fil des années. C’est une ville qui vit le football avec une grande intensité et, malgré la rivalité locale, la relation avec nos voisins a toujours été amicale et cordiale envers moi, a déclaré l’international argentin (96 sélections) avant d’enchaîner. Je crois que venir à Manchester City est l’une des meilleures décisions que j’ai prises dans ma vie. »