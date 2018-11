Depuis son arrivée en 2011 en provenance de l’Atlético de Madrid, Sergio Agüero a grimpé les échelons et fait aujourd’hui le bonheur de Manchester City. Titulaire indiscutable au sein de l’attaque mancunienne, l’international argentin empile les buts. Encore buteur face à Southampton ce dimanche, ce dernier est véritablement rentré dans l’histoire de la Premier League.

Auteur de son 150e but en championnat d’Angleterre avec les Citizens, le joueur de 30 ans est le deuxième joueur à atteindre ce nombre de réalisations sous le même maillot. Seuls Thierry Henry avec Arsenal (175) et Wayne Rooney avec Manchester United (183) ont fait mieux dans l’histoire de la PL. Sergio Agüero, qui a réalisé cette performance en 217 matches, se retrouve également derrière un certain Alan Shearer, qui a marqué autant de buts en 212 apparitions. Grandiose.

