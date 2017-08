Pour une première, Bernardo Silva (22 ans) ne pouvait pas rêver beaucoup mieux. Le Portugais et Manchester City se sont imposés ce vendredi face à West Ham (3-0, amical). De quoi ravir l’ancien Monégasque, interrogé en zone mixte et relayé par Record. « Je suis très content, j’ai joué mon premier match ici, une trentaine de minutes. L’équipe est fantastique. Je suis content d’avoir disputé mon premier match, j’espère en jouer beaucoup d’autres et atteindre les objectifs de l’équipe », a lancé le Lusitanien, certain de son choix de carrière.

« Je ne suis pas encore à 100%, je n’ai repris que cette semaine. Je vais travailler dur, m’entraîner dur pour être aussi bien que je le peux pour aider l’équipe. Je peux m’adapter dans cette équipe, mon style de jeu peut coller. C’est aussi pour cela que j’ai choisi City, pour sa manière de jouer et je pense que je peux bien m’adapter. L’équipe joue un football offensif, c’est le jeu que j’aime jouer. Je suis très heureux. Je suis sûr que j’apprendrai beaucoup avec Guardiola », a-t-il lâché. À lui de jouer !