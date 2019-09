Depuis cet été, Vincent Kompany (33 ans) n’est plus un joueur de Manchester City. Après onze ans sous les couleurs des Skyblues, le défenseur a décidé de relever un challenge étonnant d’entraîneur-joueur à Anderlecht. Mais les champions d’Angleterre vont rendre hommage à leur capitaine emblématique en organisant un jubilé, ce mercredi soir à Etihad Stadium.

Mais l’international belge ne participera pas à cette rencontre car il est... blessé aux ischio-jambiers. C’est le joueur lui-même qui l’a annoncé lors d’une interview à Sky Sports, non sans une pointe d’humour : « Malheureusement, je ne commencerai pas ce soir ou je ne jouerai pas. C’est typique de moi, n’est-ce pas ? Je suis habituellement là pour la fin de la saison », lâche-t-il dans un sourire.

"It is typical of me isn't it..."

Vincent Kompany confirms he will miss his own testimonial tonight through injury

