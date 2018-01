Longtemps annoncé au PSG ou à Manchester City par la presse britannique lors des derniers mois, Alexis Sanchez reste finalement en Premier League. L’attaquant chilien quitte Arsenal pour rejoindre officiellement Manchester United.

Le nouveau Red Devil a délivré ses premiers mots. « Je suis ravi de rejoindre le plus grand club du monde. J’ai passé trois années et demi merveilleuses à Arsenal et j’apporte avec moi des souvenirs très positifs de ce grand club et de ses fans. La chance de jouer dans ce stade historique et de travailler avec José Mourinho était quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Je suis très fier d’être le premier joueur chilien à jouer pour la première équipe de United et j’espère pouvoir montrer à nos fans partout dans le monde pourquoi le club voulait m’amener ici. »