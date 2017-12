En manque de temps de jeu récemment, Henrikh Mkhitaryan et Luke Shaw pourraient quitter Old Trafford plus rapidement que prévu. C’est en tout cas ce que suggère l’entraîneur de Manchester United, qui n’est pas contre vendre des joueurs mécontents pour un bon prix.

« Je pense (que c’est possible de les vendre) pour le bon prix. C’est mon approche en tant que manager. Tous les joueurs ont un prix. Si un joueur n’est pas heureux et si le prix est correct, comme ça s’est passé avec Mempis (Depay) et Morgan (Schneiderlin), je ne dirais jamais non », a indiqué Mourinho en conférence de presse vendredi.