Henrikh Mkhitaryan peut s’inquiéter. Le milieu offensif de 28 ans n’a même pas figuré sur la feuille des deux derniers matches de Manchester United. L’international arménien déçoit depuis plusieurs semaines, son dernier but remontant au 27 septembre face au CSKA Moscou. Et son entraîneur a mis la pression sur lui, surtout avec le retour de blessure de joueurs cadres comme Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba.

« Je n’étais pas satisfait de ses dernières performances. Et je ne parle pas d’une ou deux performances. Je parle de trois, quatre ou cinq. Il a très bien commencé la saison. Mais petit à petit, il a disparu. Sa performance concernant les buts marqués, les passes décisives, la pression forte, le repli défensif, et dirigé l’équipe comme un numéro 10 a diminué petit à petit. Ce fut assez pour ne plus le titulariser, car les autres ont travaillé pour mériter leur chance », a indiqué José Mourinho dans des propos relayés par le Daily Telegraph.