L’ambiance au sein du vestiaire de Manchester United est extrêmement tendue ces derniers temps. En cause, le conflit entre José Mourinho et Paul Pogba, qui divise au sein même du club. Alors que le Special One est plus que jamais sur la sellette, le Français pourrait ne pas continuer chez les Red Devils.

Selon le Sun, le champion du monde aurait fait savoir à ses coéquipiers qu’il quitterait United dès le mois de janvier, si Mourinho en était encore l’entraîneur, las d’évoluer sous ses ordres. Bien qu’il affirme le contraire, le technicien portugais est sur un siège éjectable et les résultats de cette semaine (contre Valence en Ligue des Champions ce soir, et contre Newcastle en Premier League samedi) seront déterminants pour son avenir.