Riyad Mahrez ne devrait pas porter le maillot de Manchester City cet hiver. Ce mercredi, Sky Sports révèle que les Citizens auraient finalement abandonné la piste menant à l’international algérien de Leicester.

City qui était disposé à débourser plus de 80 millions d’euros, n’irait donc pas plus loin dans les négociations. Après l’échec de son transfert l’été dernier à l’AS Roma, Mahrez devra donc se faire une raison et achèvera donc la saison avec les Foxes.