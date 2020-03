Distancé en Premier League par Liverpool, le Manchester City de Guardiola vise la passe de trois en Coupe de la Ligue, cet après-midi face à Aston Villa (17 heures 30). Vainqueurs de la compétition en 2018 et 2019, les Citizens voudront réitérer cet exploit ce dimanche pour espérer donner un autre relief à leur saison. De leur côté, les Villans n’ont plus remporté ce trophée depuis 1996 (dernière finale en 2010) et ils tenteront donc de déjouer les pronostics.

Pour ce match à haute altitude, Guardiola fait largement tourner son onze. Bravo remplace Ederson dans les buts, en l’absence d’Aymeric Laporte c’est John Stones qui accompagne Fernandinho en charnière centrale, tandis que les couloirs défensifs seront occupés par Walker et Zinchenko. Devant eux, le milieu à trois sera composé de Rodrigo, un cran plus bas, ainsi que par Gündogan et Foden. Enfin l’attaque sera menée par une triplette David Silva - Agüero - Sterling. Dean Smith fait lui dans le classique avec un 3-4-2-1. Nyland sera le dernier rempart et la défense à trois est formée par Engels, Mings et Elmohamady. Le duo Luiz-Nakamba soutiendra la paire offensive Grealish - El Ghazi. Enfin, Samatta occupera l’axe.

Les compositions :

Aston Villa : Nyland - Guilbert, Engels, Mings, Targett - Luiz, Nakamba - Elmohamady, Grealish, El Ghazi - Samatta.

Manchester City : Bravo - Walker, Stones, Fernandinho, Zinchenko - Rodrigo, Gündogan, David Silva - Foden, Agüero, Sterling