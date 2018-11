Finalement forfait lors du dernier rassemblement des Bleus durant la trêve, Benjamin Mendy a été opéré du genou gauche. Le latéral français de 24 ans a subi une intervention chirurgicale à Barcelone mercredi soir dernier. L’ancien joueur de l’AS Monaco donnait ensuite des nouvelles de son genou. « l’autre genou était jaloux mais l’opération s’est bien passée et tout est bon désormais. Retour bientôt les gars », déclarait-il.

Seulement, il se pourrait que le Français attendent quelque temps avant de retrouver les terrains. C’est en effet ce qu’a annoncé Pep Guardiola en conférence de presse ce vendredi. « Benjamin va être absent entre 10 et 12 semaines », a ainsi déclaré l’entraîneur de Manchester City. Un nouveau coup dur pour le champion du monde, qui voit à nouveau sa saison entachée par des blessures

PEP : @BernardoCSilva cannot play this weekend. The injury is not a big one but he cannot play this weekend. @benmendy23 will be out for 10-12 weeks. #WHUMCI

— Manchester City (@ManCity) 23 novembre 2018