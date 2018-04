Plus que jamais, Benjamin Mendy entrevoit la lumière. Six mois et demi après sa rupture des ligaments croisés au genou droit, l’international français a été convoqué par Pep Guardiola dans le groupe de Manchester City pour la rencontre face à Swansea dimanche.

Pour rappel, l’ancien Monégasque avait foulé pour la première fois les pelouses anglaises pendant 45 minutes avec la réserve des Citizens face à Manchester United le week-end dernier. Dans trois semaines, Didier Deschamps communiquera sa liste des 23 Bleus convoqués pour le Mondial en Russie. Le compte à rebours a démarré pour Benjamin Mendy.