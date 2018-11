Dans une interview accordée au Daily Mail, Benjamin Mendy (24 ans) s’est livré sur plusieurs sujets. Peu adepte de la langue de bois, le champion du monde français a concédé volontiers que son entraîneur Pep Guardiola jouait un rôle important sur la gestion quotidienne de sa carrière.

« Quand le manager a dit quelque chose sur les réseaux sociaux, il l’a dit comme une blague. Mais j’ai compris le message et nous en avons parlé quelques fois. Tout ce qu’il dit, nous devons l’écouter, quand il a dit ça, je me suis calmé. Il est l’entraîneur. J’ai eu pas mal d’histoires par le passé mais j’ai appris à me calmer à présent. Je sais que tout ce qu’il me dit, c’est pour m’aider. Maintenant, j’arrive à l’entraînement tôt. Je n’habite pas près du centre d’entraînement mais ce n’est pas une excuse. Maintenant, je quitte ma maison plus tôt », a ainsi commenté le latéral gauche de Manchester City.