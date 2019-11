La Premier League nous offre un choc au sommet pour le compte de la 13e journée. Manchester City reçoit Chelsea. Un match déterminant dans la course au titre puisque le perdant pourrait être définitivement décroché par Liverpool (8 points de retard pour les Blues, 9 pour les Cityzens).

A domicile, Manchester City se présente dans un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages. Joao Cancelo, John Stones, Fernandinho et Benjamin Mendy composent la défense. Aligné en sentinelle, Rodri est accompagné par Kevin de Bruyne et David Silva. Enfin, la ligne offensive est constituée par Riyad Mahrez, Sergio Agüero et Raheem Sterling.

De son côté, Frank Lampard organise ses joueurs en 4-3-3. Dans les buts, Kepa Arriazabalaga est devancé par César Azpilicueta, Kurt Zouma, Fikayo Tomori et Emerson Palmieri. N’Golo Kanté, Jorginho et Mateo Kovacic sont associés au cœur du jeu. Situé en pointe, Tammy Abraham peut compter sur Willian et Christian Pulisic dans les couloirs.

