Le 14 février dernier, la sentence s’est abattue sur Manchester City. L’UEFA a en effet exclu les doubles champions d’Angleterre en titre de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2022. L’instance européenne a dans le même temps infligé une amende de 30M€ aux Citizens. Si Pep Guardiola a affiché son souhait de rester, l’équipe pourrait être fortement impactée par une telle décision, tant par les départs de ses cadres que par le manque à gagner que cela représenterait pour les Skyblues.

Mais le Mirror indique que pour riposter à ces sanctions et pouvoir participer à la plus prestigieuse des compétitions la saison prochaine, Manchester City a engagé un grand avocat du Royaume ayant repoussé par deux fois le Brexit. Il se nomme Lord David Pannick (63 ans) et coûtera près de 23 000 euros (20 000£) par jour aux dirigeants de l’actuel deuxième de Premier League. Soit l’équivalent du salaire journalier de John Stones ou encore Gabriel Jesus. Un coût nécessaire à City pour espérer survivre sur la scène européenne...