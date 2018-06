Son nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais il est considéré comme le futur du football australien. À 19 ans, le milieu offensif Daniel Arzani fait déjà tourner la tête des plus grands. D’après Fox Sports, Manchester City et la Juventus s’apprêtent à se livrer une bataille pour s’offrir ses services.

Melbourne City FC serait disposé à le laisser partir cet été, puisqu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Le principal intéressé se trouve actuellement en Russie, où il dispute la Coupe du monde 2018 avec l’Australie. Par ailleurs, il est le plus jeune joueur de la compétition.