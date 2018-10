Cette saison, Manchester City est très bien en place. Hormis la défaite à domicile contre l’OL (2-1) en Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas perdu un match. En tête du championnat, à égalité avec Liverpool, les Citizens peuvent compter sur un effectif bien fourni. Cependant, cela n’empêcherait pas Pep Guardiola de prospecter ailleurs pour se renforcer.

En effet, selon The Mirror, l’entraîneur espagnol lorgnerait sur Joe Rodon (20 ans), pépite galloise évoluant à Swansea. Le jeune défenseur a disputé 9 rencontres avec son club, qui souhaiterait le prolonger puisqu’il sera en fin de contrat l’été prochain. « Nous devons agir rapidement et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons en tant que club dans les coulisses. Joe est un jeune joueur qui est encore au début de sa carrière. Il est assez intelligent et mature pour savoir qu’il n’a joué que neuf matches. Il sait qu’il est au meilleur endroit pour lui et dans un environnement qui lui convient », a ainsi déclaré l’entraîneur de Swansea, Graham Potter, à son sujet. Le jeune défenseur se laissera-t-il convaincre par Pep Guardiola ? Réponse l’été prochain.