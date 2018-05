Ces dernières heures, la rumeur enfle en Espagne. Dans le cas d’un départ d’Antoine Griezmann au FC Barcelone cet été, l’Atlético Madrid pousserait pour un retour de Sergio Aguero. L’attaquant argentin qui a débarqué à Manchester City en 2011 a inscrit 21 buts en 25 matchs cette saison avec les Citizens.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola est revenu sur les rumeurs d’un possible retour d’Aguero à l’Atlético. « Sergio va rester jusqu’à ce qu’il décide que son aventure ici soit terminée. Je l’ai dit plusieurs fois la saison dernière, cette saison, et aujourd’hui. Je ne pense pas que cela arrivera mais en football on ne sait jamais, » a ainsi commenté l’entraîneur de City.