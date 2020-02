Arrivé à Manchester City en 2015 en provenance du VfL Wolfsbourg, Kevin De Bruyne (28 ans) est en train de vivre sa cinquième saison à Manchester City. Double champion d’Angleterre avec les Sky Blues, il comprend que le club est jugé sur sa faculté à jouer le titre en Ligue des Champions. Cependant, il a tenu à modérer les attentes des supporters dans une interview pour le Telegraph en marge du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid (rencontre à suivre sur notre live commenté).

« Si nous ne gagnons pas (en Ligue des champions ndlr), tout le monde va dire que nous sommes des échecs comme les cinq dernières années. C’est quelque chose que nous n’avons pas encore gagné. Nous voulons toujours tout gagner, mais parfois une autre équipe est meilleure ou plus performante comme Liverpool le fait cette saison. C’est comme ça et tu dois juste l’admettre [...] Mais je pense que nous irons là-bas (à Madrid ndlr) pour essayer de jouer notre jeu comme nous le faisons toujours et essayer de jouer au football offensif, essayer de les mettre sous pression, essayer d’avoir un bon match et, si nous le pouvons, gagner. » Rayonnant sur la scène nationale à l’image du Paris Saint-Germain, le club mancunien rencontre cependant plus de difficultés dés que retentit l’hymne de la Coupe aux Grandes Oreilles.