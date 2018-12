Tout va bien pour Manchester City. Malgré une première défaite subie le week-end dernier face à Chelsea, le club entraîné par Pep Guardiola a certes perdu la place de leader mais reste concentré sur le haut du championnat. Il s’est en plus qualifié pour les 8es de finale de Ligue des Champions.

Voilà que le ciel est dégagé pour les Citizens même s’il y a quelques cas de blessures. L’entraîneur espagnol se dit satisfait et n’envisagerait pas de recruter cet hiver. C’est ce qu’il a affirmé en conférence de presse. « En janvier, nous ne signerons personne. » Voilà qui est dit. Le mercato sera calme à Manchester City.

PEP : In January, we are not going to sign anyone. #MCIEVE

— Manchester City (@ManCity) 14 décembre 2018