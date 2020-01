John Stones (25 ans) défendra-t-il encore longtemps les couleurs de Manchester City ? La question se pose alors que l’international anglais (39 sélections, 2 buts) peine à enchaîner sous les ordres de Pep Guardiola. Le technicien espagnol se demandait même récemment pourquoi l’ancien joueur d’Everton n’arrive pas à accumuler les matchs et aligner les performances de haut niveau, puisqu’il n’a plus disputé au moins 5 rencontres de suite depuis plus d’un an.

Le Mirror précise que John Stones, dont le bail prend fin en 2022, s’attendait à recevoir une prolongation de contrat de la part de ses dirigeants, mais que les négociations n’ont pas encore été entamées. L’une des raisons serait justement la difficulté du défenseur central à s’imposer comme un titulaire régulier et indiscutable au sein du onze de Manchester City. Le Citizen, acheté à Everton pour 55M€ en 2016, n’a disputé que 13 rencontres avec les Skyblues cette saison.