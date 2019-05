Cette saison, Leroy Sané (23 ans) a connu un exercice contrasté. Sur le plan collectif, il a remporté la Premier League, le Community Shield, la Carabao Cup et la FA Cup. Personnellement c’est plus compliqué avec certes 47 matches disputés (16 buts et 18 passes décisives) mais seulement 29 titularisations. Devancé dans la hiérarchie par Raheem Sterling et Bernardo Silva, l’ailier allemand n’a dû se contenter que de bout de match en fin de saison. Son avenir à Manchester se retrouve incertain.

D’après Kicker, le Bayern Munich aimerait profiter de cette saison en demi-teinte de l’ancien joueur de Schalke 04 pour l’attirer en Bavière. Le Rekordmeister avait déjà voulu le faire venir lors de l’été 2016 mais les présences de Douglas Costa, Kingsley Coman, Arjen Robben et Franck Ribéry avaient refroidi le joueur qui avait alors rejoint les Sky Blues. La situation est désormais différente puisque les deux derniers cités vont quitter le club. Ne disposant que de Serge Gnabry et Kingsley Coman comme éléments confirmés sur les ailes, le Bayern Munich pense sérieusement au natif d’Essen.